W świetle fleszy i reflektorów show-biznesu wiele polskich gwiazd odnajduje swoje miejsce także w tajemniczym świecie magii. To miejsce, gdzie współczesna sława spotyka się z prastarymi tradycjami wróżb i mistycznymi praktykami. Dla niektórych z nich magia staje się fascynującym uzupełnieniem życia celebryty, wprowadzając do ich codzienności nutę tajemniczości i niezwykłości. Sprawdźmy, które polskie gwiazdy wierzą w magię, przywiązując się między innymi do pradawnych wierzeń, niezwykłych rytuałów i tradycji wróżenia.

Tamara Gonzalez-Perea

Tamara Gonzalez Perea, znana szerzej jako blogerka Macademian Girl i prowadząca program "Pytanie na śniadanie", jakiś czas temu postanowiła zrezygnować z tych zajęć, aby zostać… "szamanką". W 2022 roku udała się do dżungli, gdzie przeprowadziła rytuał okadzania swojego krocza, zdobywając uwagę mediów i publiczności.

W nagraniu udostępnionym przez Tamarę możemy zobaczyć, jak stoi nad kadzielnicą. Była szafiarka ubrana jest w luźne szaty. W pewnym momencie zaczyna się unosić dym, który celebrytka "łapie" w swoje ubranie. Perea postanowiła wyjaśnić swoim fanom, dlaczego podjęła się tego szamańskiego rytuału. Okazuje się, że ceremonia ta ma na celu oczyszczenie oraz odpędzenie negatywnej energii z naszego otoczenia.

Izabella Miko

Izabella Miko od lat zaangażowana jest w działania ekologiczne. Promuje oszczędzanie wody poprzez dość kontrowersyjną praktykę – zachęca do sikania pod prysznicem. Aktorka przekonuje, że taki sposób nie tylko pozwala unikać marnowania wody, ale także umożliwia oczyszczenie i zdezynfekowanie nóg. W 2017 roku Iza wpadła na pomysł, jak całkowicie zrezygnować z tradycyjnego prysznica i umyć się "na sucho". W opublikowanym przez nią filmiku na Instagramie wyjaśnia, jak to zrealizować za pomocą kadzidła z białej szałwii. Iza dokładnie demonstruje, jak okadzić ciało, skupiając się szczególnie na obszarze krocza.

Użyjcie tego w miejscach wejść do swojego ciała. Zdecydowanie okadźcie swoją waginę! Gdziekolwiek jest jakaś akcja. W moim przypadku nie ma tam wielkiego ruchu, ale tak na wszelki wypadek… - doradzała Iza Miko.

Natalia Siwiec

Jakiś czas temu Natalia Siwiec otwarcie przyznała, że angażuje się w okultyzm. Celebrytka regularnie stosuje pewne praktyki, które przez wielu ludzi są uważane za sprzeczne z naukami Kościoła katolickiego. Chodzi między innymi o czary.

Na swoim Instastory Natalia Siwiec odpowiadała na pytania swoich fanów. Jedno z nich dotyczyło praktykowania okultyzmu przez celebrytkę. Natalia, bez wahania, przyznała się do korzystania z metod, które wielu duchownych uznaje za związane z magią, a nawet za działalność satanistyczną.

Słowo okultyzm kojarzy się jakoś źle. Kościół katolicki od lat wmawiał nam, że okultyzm równa się satanizm. Tak, praktykuje okultyzm, czyli np.: medytuję, byłam u astrologa, numerologa, rozwijam swoją intuicję itp. Rozwijam siebie i swoją świadomość na różne sposoby. Dążę do bycia najlepszą i najbardziej kochającą wersją siebie, dla siebie i dla innych. Czy odprawiam jakieś czary? Jeśli zapalenie świeczki czy Palo Santo, by oczyścić energię w domu, to czary, to tak. U mnie polega to na pracy ze świadomością, emocjami i używam do tego różnych środków - odpowiedziała Siwiec.

Celebrytka postanowiła opowiedzieć także o tarocie, z którego korzysta. Miała przy okazji radę dla swoich fanów.

Jeśli chodzi o tarota, którego u mnie mogliście widzieć, to nie jest normalny tarot, który ma służyć przewidywaniu przyszłości, tylko tarot do pracy z emocjami. Tarota zwykłego nie lubię i jeśli nie jesteś silna psychicznie i świadoma tego, że to ty kierujesz swoim życiem, to bym nie polecała. Zawsze jeśli ktoś zasieje ziarno niepewności, nawet jak jesteś silna, może to wszystko pogmatwać. Bo siła naszego umysłu jest gigantyczna, więc lepiej dbać o jego higienę - stwierdziła.

Grażyna Wolszczak

Jakiś czas temu Grażyna Wolszczak przyznała, że chodzi do wróżki. A wizyty nastrajają ją optymistycznie.

Po takiej wizycie mój optymizm wzrasta, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych i nie zawracam sobie głowy sprawami nieistotnymi - mówiła w rozmowie z "Rewią".

Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan regularnie korzysta z usług wróżki.

Chodzę regularnie do wróżki. Sprawdza się u niej absolutnie wszystko. Ona czasem mówi mi też, że coś pójdzie nie po mojej myśli. Wtedy mam czas, aby się na to przygotować. Najważniejsze jest, aby się nie ograniczać. Trzeba otwierać się na nowe horyzonty. Nigdy nie proszę jej o rzucanie uroków na innych - powiedziała w rozmowie z "Pomponikiem".

Co więcej, celebrytka przyznała, że wróżka przewidziała jej karierę.

Pamiętam, jak siedziałam u niej z małym Tadeuszem i powiedziała mi, że już niedługo będę miała swój program. Dodała, że będę bardzo popularna i każdy będzie mnie znał. Nie chodziłam do niej przez dwa lata po tym, bo myślałam, że mnie oszukuje. Dopiero jak się sprawdziło, wróciłam i nasza współpraca układa się idealnie. Polecam każdemu - dodała.

Aldona Orman

Aldona Orman korzysta z porad przyjaciela - tarocisty z Końskich. Postawił jej kabałę, a wróżba się spełniła.

To, co usłyszałam od niego, zaskoczyło mnie i rozbawiło. Ku mojemu zdziwieniu wróżba zaczęła się jednak sprawdzać. Nauczyło mnie to szacunku do rzeczy niezwykłych - cytuje Orman "Świat Seriali".

Jolanta Fraszyńska

Jolanta Fraszyńska jakiś czas temu zdradziła, że dzięki wróżce, poznała swojego męża.

Nina jest doświadczoną chiromantką i czyta z dłoni jak z otwartej księgi. Pewnego dnia zobaczyła w liniach papilarnych Jolanty przystojnego bruneta. I wielką miłość. Co więcej, to ona przyczyniła się do spotkania z przeznaczonym mężczyzną. Jola i jej partner poznali się na warsztatach rozwoju duchowego - informował tygodnik "Na żywo".

Anna Korcz

Po rozwodzie Anna Korcz skorzystała z usług wróżki. Wróżbitka zapewniła ją, że w przyszłości spotka nowego partnera życiowego i urodzi syna. Przepowiednie te się spełniły.

Lubię wiedzieć, co może mnie czekać. Lubię się przygotować na to, co będzie. Po seansie u wróżki jestem lekka i pełna optymizmu na przyszłość - powiedziała.

Doda

Aby zabezpieczyć się przed urokiem i klątwami, piosenkarka zdecydowała się skorzystać z pomocy wróżki. W jednym z wywiadów wyznała, że obawia się negatywnego wpływu ze strony zazdrosnych osób. Ponadto ujawniła swoją wiarę w moc voodoo, przekonana o sile, jaką ta praktyka w sobie kryje.

Dominika Ostałowska

Dominika Ostałowska kilka lat temu udała się do wróżki.

Kiedyś tarocistka przepowiedziała mi, że wszystko, co dobre, wcześniej czy później, ale na pewno do mnie przyjdzie. Z przepowiedni wynika, iż zagram jeszcze wiele pięknych ról - cytował jej słowa "Świat Seriali".