Rafał Brzozowski popularność zdobył dzięki programowi "The Voice of Poland". Piosenkarz trafił wówczas do drużyny Andrzeja Piasecznego. Nie wygrał programu, ale dzięki niemu zdobył całkiem sporą popularność.

Rok po zakończeniu programu Brzozowski nagrał swój największy hit "Tak blisko". Zauważony zaczął być nie tylko piosenkarzem, ale i konferansjerem. Został prowadzącym program "Jaka to melodia?" a także koncerty w TVP. W 2021 roku Brzozowski pojechał reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji, ale zajął ostatnie, 14. miejsce w drugim półfinale.

Ile trzeba zapłacić za koncert Rafała Brzozowskiego?

Wciąż ma jednak spore grono fanów. Jak wynika z informacji, do których dotarł portal o2.pl za jego występ na żywo trzeba sporo zapłacić. Koncert Rafała Brzozowskiego to ok. 25 tys. brutto. Dodatkowo trzeba opłacić hotel dla 10 osób.

W ofercie występów Rafała Brzozowskiego jest również koncert świąteczno-kolędowy. Za ten trzeba zapłacić więcej o 10 tys. zł. Po występie Rafał Brzozowski oferuje spotkanie z publicznością.