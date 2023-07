"Panama na na na… Ambasadorowi Panamy w Polsce spodobała się moja piosenka i… zaprosił mnie na lunch! Mamy wiele planów, uwielbiam takie Inspirujące spotkania. Miłego dnia kochani", napisała Beata Kozidrak pod zdjęciem, które opublikowała. Zapewne nie spodziewała się, że post zostanie tak negatywnie odebrany przez obserwatorów.

Komentujący zwrócili uwagę na strój, który miała na sobie gwiazda. Wytknięto, że przede wszystkim jest niestosowny do okoliczności, ale także do wieku. Poza tym uznano, że wygląda tandetnie. Stylizację gwiazdy, na którą składał się bawełniany dopasowany komplet - body i krótkie legginsy oraz fluorescencyjny lekki szlafrokowy płaszcz i letnie klapki na wysokim obcasie, nazwano tragedią, bezguściem i przejawem braku szacunku dla gospodarza. "I poszła Pani na to spotkanie w body i płaszczu?", zapytał ktoś, a inna osoba napisała wprost, że wstydzi się za gwiazdę.

Sprawa stała się na tyle głośna, że portal Plejada poprosił o komentarz ekspertkę do spraw wizerunku i savoir vivre'u Irenę Kamińską-Radomską.

"Jeżeli gospodarz, w tym przypadku ambasador, nie zaznaczył, jaki strój będzie przyjęty na tym spotkaniu, to należy zastosować się do niepisanej zasady obowiązującej gościa, czyli w tym wypadku dla Beaty Kozidrak, że strój powinien mieć charakter wizytowy", powiedziała specjalistka.

Co konkretnie kryje się pod pojęciem stroju wizytowego? Specjalistka wyjaśniła, że jest to sukienka, garsonka lub spodnium o charakterze wizytowym. Spódnica i sukienka powinny sięgać kolan ich długość powinna sięgać kolan. Stylizacja powinna być także "wykończona" rajstopami i pełnymi butami.

Cóż, w stroju, w którym Beata Kozidrak odwiedziła dyplomatę, nie zostały zachowane żadne z wymienionych zasad.