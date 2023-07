Od samego rana tłum gromadził się przed kościołem znajdującym się I dzielnicy Paryża. Policja i służby porządkowe postawiły liczne barierki zabezpieczające. W samej uroczystości pogrzebowej uczestniczyli tylko najbliżsi i rodzina, ale ceremonia transmitowana była na telebimach.

Reklama

Na pogrzeb uwielbianej we Francji Birkin przybyło wiele osobistości, m.in. pierwsza dama Brigitte Macron, minister kultury Rima Abdul Malak oraz wielu aktorów, celebrytów i piosenkarzy: Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Salvatore Adamo, Dominique A, Eddy de Pretto, Alain Souchon i jego syn Pierre, Emmanuelle Beart, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Jean-Hugues Anglade, Jose Garcia, Maiwenn, Sandrine Kiberlain i jej córka Suzanne Lindon.

W kościele oraz podczas wyprowadzania trumny rozbrzmiewały kultowe dla generacji Birkin utwory, m.in. „Uciekaj przed szczęściem, by nie uciekło”, piosenka napisana przez Serge'a Gainsbourga, z albumu „Baby Alone in Babylone” z 1983 roku oraz „La Javanaise”.

Reklama

Uczestnicy ceremonii mówili o ogromnych emocjach towarzyszących pogrzebowi. Wiele osób płakało, wymachując zdjęciami Birkin oraz transparentami wyrażającymi miłość do celebrytki. Córka aktorki Charlotte Gainsbourg złożyła poruszający hołd matce, cytując słowa jej piosenki. „Już widzę pustkę, którą po sobie zostawia, to moja mama, to nasza mama” – dodała.

„Dziękuję, że nie byłaś zwyczajna” - mówiła druga córka aktorki Lou Doillon, opowiadając anegdoty o matce. „Mamo, dziękuję Ci za te wszystkie przygody, dziękuję, że nie byłaś zwyczajna, rozsądna, posłuszna” – stwierdziła Doillon.

Urodzona w Londynie Jane Birkin rozpoczynała karierę aktorską, gdy spotkała piosenkarza i kompozytora Serge’a Gainsbourga na planie filmu „Slogan” Pierre'a Grimblata w 1969 roku; wtedy rozpoczął się ich związek. W ciągu następnej dekady Gainsbourg napisał dla Birkin niektóre z najbardziej znanych francuskich piosenek. Pisał dla niej również po ich rozstaniu w 1980 roku, aż do swojej śmierci w 1991 roku. Jane Birkin kontynuowała swoją karierę jako aktorka i piosenkarka i stała się ikoną narodową Francji, jak określają ją francuskie media.

Reklama

Piosenkarka została zmuszona do odwołania kilku koncertów w 2021 roku po łagodnym udarze mózgu. Ponownie odwołała koncerty w marcu po złamaniu łopatki. Jej powrót na scenę, zaplanowany na maj, został ponownie przełożony.

Jane Birkin zmarła 16 lipca w wieku 76 lat w swoim domu w Paryżu. W komunikacie prasowym jej córki Charlotte Gainsbourg i Lou Doillon poinformowały, że 16 lat walczyła z chorobą.

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na Twitterze po śmierci Birkin: „Ponieważ ucieleśniała wolność, śpiewała najpiękniejsze słowa naszego języka, Jane Birkin była francuską ikoną”. Dodał, że „jej głos był tak słodki, jak żarliwe było jej zaangażowanie”.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ ap/