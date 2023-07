Podczas rozmowy z Kamilem Noselem z Radia ZET, który podszył się pod pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Cezary Pazura niechcący zdradził szczegóły ze swojego prywatnego życia.

Dziennikarz jako urzędnik chciał wiedzieć, kogo ma wpisać, "jako drugą osobę przy jego emeryturze". To właśnie wtedy Pazura powiedział, że ma pewien problem ze świadczeniami emerytalnymi.

Wie pan, bo moja była żona przez dziesięć lat nie płaciła za mnie ZUS-u, nie wiedzieć czemu... - stwierdził.

Ile żon miał Cezary Pazura?

Przypomnijmy, że aktor był żonaty trzy razy. Pierwszą małżonką była Żaneta Pazura. Z tego związku aktor ma córkę Anastazję, którą wychowywał sam po rozwodzie w 1994 roku. Rok po zakończeniu małżeństwa z pierwszą żoną poślubił Weronikę Marczuk. Ich związek zakończył się w 2007 roku a Pazura ożenił się niedługo później z Edytą Pazurą, z którą ma trójkę dzieci.

Serwis Plotek postanowił skontaktować się z drugą żoną Cezarego Pazury.Weronika Marczuk stwierdziła, że jako prawniczka nie powinna mówić, czy nie płaciła ZUS-u za byłego męża.Jednak zasugerowała, że nie o nią chodziło aktorowi.

Marczuk komentuje słowa Pazury: Mój były małżonek miał jeszcze jedną byłą żonę

Muszę przyznać jednak, że po raz kolejny przypuszczam, że to nie chodzi o mnie. Mój były małżonek miał jeszcze jedną byłą żonę i możliwe, że tam były jakieś problemy z ZUS-em. A jeśli chodzi o to, co robiłam, a czego nie robiłam, to są stosy wywiadów z czasów naszego małżeństwa, są ludzie, którzy pamiętają oraz przede wszystkim wyniki tej mojej pracy, które widać do dziś i przy tym pozostańmy - powiedziała.

Dodała, że nie chce wracać do przeszłości.

Każdy może sam płacić ZUS oczywiście. Ale to wiedza ogólnie dostępna, jak i to, że mieliśmy nie wracać do życia, którego "nie było". Nie szukam sensacji, dlatego też bardzo proszę, by sprawy nie rozdmuchiwać. Są ważniejsze rzeczy, jest wojna, jest tyle prawdziwych problemów wkoło, które możemy pomóc rozwiązać i na to chce jak zawsze kierować swoją energię - stwierdziła.