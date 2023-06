W rozmowie z dziennik.pl Monika Olejnik przyznała, że lubi modę i uwielbia dawać ubraniom drugie a nawet trzecie życie.

- Uwielbiam dawać ubraniom drugie życie, to co mam na sobie ma już trzecie życie. Uwielbiam się wymieniać z koleżankami ubraniami. Uwielbiam stare rzeczy, łączyć nowe ze starymi. Jestem zachwycona tym, co zrobił Maciej Zień - powiedziała po pokazie projektanta, w którym wykorzystane zostały rzecz z second handów.

Monika Olejnik od lat znana jest z charakterystycznego stylu - długich blond włosów, mocnego makijażu oraz butów na wysokim obcasie. Często to właśnie one przyciągają uwagę, gdy ogląda się prowadzony przez nią program "Kropka nad i".

- Nie lubię tych butów na bardzo wysokich obcasach. Ale to jest podobno jej cecha charakterystyczna, której nie można pominąć - mówił Adam Pieczyński, szef TVN24, w jednym z odcinków "Uwagi!" poświęconym kulisom sławy Moniki Olejnik.

Czy Monika Olejnik lubi chodzić do second handów?

W rozmowie z dziennik.pl prowadząca "Kropkę nad i" wyznała, czy rzeczywiście w jej szafie jest tak dużo szpilek, że w prawie każdym wydaniu programu ma na nogach inne buty.

Butów nie jest tak dużo, tylko oświetlenie jest fantastyczne i za każdym razem wyglądają inaczej - zdradza tajniki programu.

Olejnik przyznaje, że nie ma czasu na częste chodzenie do sklepów, gdzie można zdobyć rzeczy używane.

- Dużo czasu nie mam na chodzenie po lumpeksach, wolę chodzić po księgarniach - wyznaje.

Co ostatnio upolowała? Jaką książkę poleca? Zobaczcie nasze WIDEO.