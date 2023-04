Seksowane fotografie w przezroczystym body artystka pokazała oczywiście na Instagramie. Równie ciekawy co same zdjęcia, jest opis postu, który opublikowała. Sabrina napisała "Proszę, żadnych zwykłych komentarzy".

Odpowiadając na jej prośbę, obserwatorzy robią, co mogą, żeby pozytywnie zaskoczyć idolkę treścią swoich wpisów. Jedni piszą uwagi zupełnie "nie na temat" - np. "moja mam robi dziś risotto" albo "surowe jajko na carbonarze jest do bani". Inni skupiają się na detalach fotografii, a nie na tym, co widać na nich w pierwszej kolejności - np. "ładny ten zielony lakier". Są jednak i tacy, którzy powstrzymują się od komplementowania gwiazdy - np. "Ikona naszego kraju. Każdy komentarz jest bezużyteczny. To nie tylko niekwestionowane piękno i brak wulgarności, ale świętość".

Jak Wam podoba się 55-letnia Sabrina?