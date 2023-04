Zwyciężczyni III edycji Top Model spełnia się już od dłuższego czasu jako biegaczka. Zuzanna Kołodziejczyk jest miłośniczką zdrowego stylu życia. Mówi o sobie, że nie jest celebrytką, ale celebruje życie i sport. Na Instagramie regularnie publikuje posty, w których relacjonuje swoją codzienność.

Reklama

Ostatnio pokazała inne niż większość dotychczasowych zdjęcie: w zmysłowej bieliźnie. Seksowne ujęcie wykorzystała do tego, by przypomnieć odbiorcom, jak ważne jest dbanie o siebie i na czym naprawdę powinno ono polegać.

"Sylwetka, cera, włosy to tylko efekty uboczne. Dużo ważniejsze jest to, czego nie widać – np. dzięki regularnym treningom łatwiej wytrzymać mi ze sobą, lepiej śpię, lepiej radzę sobie z emocjami i stresem, mam dużo mniej ponurych myśli, a pokonując własne słabości, udowadniam sobie, że mogę dużo więcej niż mi się wydawało", napisała Zuza, a fani są zachwyceni jej przemyśleniami i formą. W komentarzach dziękują za motywację do działania i piszą, że doskonale wygląda.

Reklama

Wy też tak uważacie?