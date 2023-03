Adrianna Kalska znana jest głównie z roli Izy w serialu "M jak miłość".

Aktorka jest aktywna w sieci i często zamieszcza w swoich mediach społecznościowych nie tylko informacje na temat swoich zawodowych osiągnięć, ale uchyla też nieco prywatności.

Tak było i tym razem. Adrianna pokazała swoje zdjęcie, na którym ma blond włosy.

Fani nie pozostawili tego zdjęcia bez komentarza.

Zdecydowanie w ciemnych lepiej; Ada to nie wypada;Nie do poznania;Jak wróci Pani do blondu, to niestety, ale ja.. planuję się zakochać - pisali.