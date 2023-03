W czwartek odbyły się nagrania do półfinałowego odcinka programu "You Can Dance" Jurorzy, w tym Katarzyna Cichopek znaleźli chwilę, by zapozować fotoreporterom. Zarówno jej kreacja, jak i nogi wyglądały oszałamiająco.

Na planie programu "You Can Dance" Kasia Cichopek co chwila prezentuje się w oryginalnych i bardzo kusych sukienkach. Reklama Tak było i tym razem. Podczas kręcenia półfinałowego odcinka tanecznego show Kasia zaprezentowała się w chabrowej sukience z ogromnymi bufiastymi rękawami. Jeden z nich kusząco odsłaniał jej ramię. Jednak to nie sama sukienka zwracała największą uwagę, ale odsłonięte i błyszczące nogi jurorki. Kasia pozując fotoreporterom zagrała nimi tak, że niejednemu fanowi programu i samej prezenterki będą śniły się po nocach. Stylizację, w jakiej wystąpiła Kasia Cichopek, uzupełniały dodatki w postaci pierścionka z niebieskim kamieniem, kolczyków z serduszkami oraz beżowych sandałków na obcasie. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję