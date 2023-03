Maria Pakulnis otrzymała niedawno nagrodę Orły 2023 w kategorii "drugoplanowa rola kobieca" w filmie "Johnny".

W rozmowie z Moniką Jaruzelską aktorka bardzo emocjonalnie zareagowała na pytanie, o podziały społeczne.

Jak zauważyła prowadząca program coś tak błahego, jak odmienne poglądy polityczne, mogą sprawić, że jeden człowiek znienawidzi drugiego.

Bardzo mnie to dotyka i boli. Takie sytuacje próbują zabijać we mnie człowieka, ja się przed tym oczywiście bronię, ale to, do jakiej myśmy wszyscy doszli ściany, to jest coś przerażającego. Nie ma mojej zgody na to, że nie ma w ludziach tolerancji, szacunku do siebie. Nie ma mojej zgody na to, żeby człowiek żył obsesyjnie życiem drugiego człowieka, nie robiąc nic ze swoim życiem, nie naprawiając swojego życia i relacji wokół siebie - mówiła Pakulnis.