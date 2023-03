Piękne kobiece ciało to od lat niezaprzeczalny atrybut Jennifer Lopez. W tym roku gwiazda skończy 54 lata, ale jej prezencja wciąż zachwyca - i to nie tylko jej rówieśników, ale także osoby z młodszych pokoleń. O jej urodzie i stylu już od dawna mówi się, że są ikoniczne, a kolejne stylizacje i zdjęcia Jennifer tylko to potwierdzają.

Na profilu marki kosmetycznej sygnowanej nazwiskiem Jennifer Lopez właśnie pojawiło się zdjęcie, na którym artystka pozuje w mocno wyciętym body, odsłaniającym przede wszystkim jej idealne pośladki. Pod fotografią napisano JLo wie, że pewność siebie jest kluczem do wyglądu i dobrego samopoczucia…, a niżej znalazło się polecenie konkretnych produktów z oferty marki, które mają sprawić, że każda kobieta, która ich użyje, będzie wyglądała tak jak JLo.

Posty w krótkim czasie zdobył tysiące polubień i komentarzy. Internauci dosłownie prześcigają się w wyrażaniu zachwytu nad urodą Jennifer, a niektórzy nawet nie dowierzają, że w jej wieku można tak idealnie wyglądać.

O, rany, co za ciało…, Jak można być tak doskonałym?!, Ikona kobiecości - to tylko kilka komentarzy, które znalazły się pod zdjęciem.

Zobaczcie tę fotografię.