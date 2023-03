W drodze do sali, w której odbywała się uroczystość, idąc po szampańskim dywanie, Lady Gaga mimowolnie stała się świadkiem przykrego zdarzenia z udziałem jednego z fotografów. Mężczyzna potknął się i przewrócił.

Choć upadek wyglądał groźnie, fotografowi nic się nie stało, ale gdy tylko Lady Gaga zorientowała się, co się stało za jej plecami - upadek miał miejsce, gdy gwiazda minęła już fotografa - pośpieszyła mu z pomocą. Nie zważając na wieczorowy strój, ani ludzi dookoła, Gaga chciała pomóc mężczyźnie w podniesieniu się. Ostatecznie okazało się, że jej pomoc nie była już konieczna, ale piękny gest, który wykonała, jest teraz komentowany zarówno przez media, jak i internautów, do których dotarło to nagranie.

Wszyscy zgodnie uznają, że Lady Gaga zachowała się wspaniale.

Zobaczcie, jak wyglądało to zdarzenie.