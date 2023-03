Małgorzata Ostrowska była gościem w "Dzień dobry TVN". Razem z prowadzącymi program Agnieszką Woźniak-Starak oraz Ewą Drzyzgą rozmawiała o gwarze i regionalizmach charakterystycznych dla Poznania, z którego pochodzi artystka.

Oprócz niej gościem był także Leszek Stanek.

W pewnym momencie Ostrowska zaczęła mówić o słowach, zrozumiałych tylko dla mieszkańców danego regionu, akcentach i charakterystycznych zwrotach. Pod koniec rozmowy piosenkarka postanowiła podzielić się jedną z ciekawostek dotyczących regionalizmów.

Nie wiem, czy cenzura to puści, ale w Poznaniu można całkiem bezkarnie sobie p*********ć, czyli poplotkować i absolutnie nie jest to żaden wulgaryzm, nie jest to niecenzuralne - powiedziała.

Prowadzące i drugi gość byli nieco zaskoczeni tym, co usłyszeli. Agnieszka Woźniak-Starak szybko zaczęła tłumaczyć, że to słowo zostało użyte jako gwara, a nie wulgaryzm.

Stanek zażartował, żeprzez wypowiedź Ostrowskiej, obydwie prowadzące zostaną zwolnione z pracy a piosenkarka przestanie być zapraszana do programu.