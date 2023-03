Dziś przed południem na profilu Doroty Szelągowskiej na Instagramie pojawiło się zmysłowe zdjęcie zrobione na pustej plaży. Widoczna na nim Szelągowska pozuje topless, zakrywając piersi jedynie dłońmi.

Z opisu towarzyszącego fotografii dowiadujemy się, jaki był cel opublikowania tego ujęcia. Otóż Dorota Szelągowska chciała skupić uwagę odbiorców na ważnym problemie, z którym sama borykała się lata temu. Mowa o nerwicy lękowej, która skutecznie utrudniała jej funkcjonowanie. Prezenterka miała kłopot z podejmowaniem jakiejkolwiek aktywności, z wychodzeniem z domu, z byciem członkiem społeczeństwa. Nie wyobrażała sobie podróżowania, przez co traciła wiele okazji do korzystania z życia i poznawania świata. Dzięki terapii udało jej się pokonać problem i teraz zależy jej na tym, aby jak najwięcej osób mających podobne doświadczenia uwierzyło, że one również mogą to zrobić.

Przy okazji Dorota Szelągowska wyznała, że nic oprócz terapii i właściwie dobranych leków nie było w stanie pomóc jej w przezwyciężeniu kłopotów z emocjami - ani bycie córką znanej pisarki, ani bycie żoną znanego muzyka, ani liczba obserwatorów w mediach społecznościowych.

Publikując zdjęcie topless, Dorota Szelągowska chciała wykorzystać tzw. siłę cycków. Liczy, że ci, których przyciągnie obraz, sięgną też do jego opisu.

Doceniacie jej odważną inicjatywę?