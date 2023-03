Lara Gessler zaprezentowała na swoim Instagramie "antygwałtową bieliznę". Zorientowała się jednak, że jej wpis nie był do końca na miejscu. Co napisała w przeprosinach?

Aktywna w mediach Lara Gessler chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami zarówno informacjami z zakresu gastronomii, jak i macierzyństwa.

Jako 33-letnia mama, która niedawno urodziła drugie dziecko, chętnie pokazuje swoją figurę po dwóch ciążach. Podobny wpis pojawił się na jej Instagramie w piątek.

Lara pokazała się w celistej bieliźnie i dodała opis: "Dziś antygwałtowa bielizna...".

Najwyraźniej uznała, że jej wpis nie był zbyt fortunny, bo przeprosiła za niego swoich fanów.

Dziewczynki i chłopaki, wczoraj wrzuciłam tu foto i nazwałam swoją bieliznę "antygwałtową". Zupełnie głupie i lekkomyślne to było z mojej strony. Nie jest to temat do banalizowania. Przepraszam, bo chyba chwilowo rozum mi odjęło - napisała na Instastories.