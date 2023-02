Maryla Rodowicz mimo, że jest już dojrzałą kobietą, wciąż jest aktywna. Kondycji mógłby pozazdrościć jej niejeden 30 lub 40-latek.

Co piosenkarka robi, że wciąż wygląda młodo? W rozmowie z “Twoim Imperium” wyznała, że korzysta z rady, jakiej udzieliła jej mama.

Najważniejszy dla mnie jest sen, on mi gwarantuje urodę. Poza tym śpię w niskiej temperaturze, otwieram obydwa okna niezależnie od pogody. Czasem pada na mnie śnieg - powiedziała Maryla Rodowicz.

Moja mama mi powtarzała, że generałowa Zajączkowa miała pod łóżkiem bryły lodu i w wieku 95 lat miała młodych kochanków. Poza tym używam dobrych kosmetyków - dodała.

Maryla dodała również, że dba o to, by jej sceniczne kostiumy podkreślały to, co w niej najlepsze.

Moja stylistka wie, że kostium musi być prowokacyjny i sexy. Lubię podkreślać swoją kobiecość, lubię żart i autoironię - stwierdziła.