Kinga Rusin wraz ze swoim ukochanym Markie Kujawą od kilku miesięcy podróżuje po świecie. W ostatnich miesiącach para była m.in. w Australii, Indiach, czy Meksyku.

Reklama

Wraz z początkiem roku para wróciła swojego domu w Kostaryce. Choć była dziennikarka nie dzieli się zbyt często romantycznymi kadrami na swoim profilu, teraz postanowiła zrobić wyjątek. Przy okazji zdradziła, jak będą wyglądały jej Walentynki.

Rusin opublikowała fotografie wykonane podczas wypadu na plażę Santa Teresa. Na zdjęciu widać Kingę i jej partnera z deskami surfingowymi. Na jednej z fotografii Kinga czule całuje partnera na tle wschodzącego słońca.

Walentynki uczcimy kolejnym wspólnym treningiem na falach. PS. Od 13 lat razem, od 7 lat we wspólnym biznesie, od 3 lat we dwoje w nieustającej podróży dookoła świata. Mamy takie same pomysły na życie, pasje, zainteresowania i poglądy, ale przede wszystkim wyznajemy te same wartości - bez tego na pewno nie bylibyśmy ze sobą - napisała Rusin.

Reklama

Wyznała, że dzielenie się z innymi sprawia jej oraz jej ukochanemu ogromną satysfakcję. Podziękowała także za duży odzew po jej ostatnim apelu o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Dodała, że w ciągu ostatnich dwóch dni zbiórkę PAH zasiliło dodatkowe kilkaset tysięcy złotych.

Dlatego, na zadawane przez znajomych pytanie, czy jest coś, co sprawia nam szczególną przyjemność, odpowiadamy jednym głosem: dzielenie się z innymi. Przekonaliśmy się, że najwięcej radości daje nam właśnie dawanie, a nie branie. To stara prawda, żadne odkrycie, ale sprawdza się idealnie w życiu i w miłości, w Walentynki i w każdym innym dniu (...). Kochajmy się, wspierajmy i szanujmy. Cudownych Walentynek - napisała.