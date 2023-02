Gdy Monika Richardson była żoną Zbigniewa Zamachowskiego bardzo chętnie wypowiadała się na temat matki czwórki jego dzieci. Powiedziała m.in. to, że w poprzednim związku aktor funkcjonował jako "niepotrzebny mebel" czy ubolewała nad wysokością płaconych przez niego alimentów.

Justa długo milczała i nie odnosiła się do wypowiedzi Richardson aż wreszcie publicznie zarzuciła jej hipokryzję, ujawniając, że celebrytka otrzymała sądowy zakaz wypowiadania się na jej temat.

Richardson postanowiła odpowiedzieć byłej żonie Zamachowskiego i zdradzła, że w wyniku procesu została podpisana ugoda i wspomniany zakaz obowiązuje obie strony.

Justa w ostatnim wywiadzie, jakiego udzieliła postanowiła wypowiedzieć się na temat Richardson.

Są osobowości, które sprzedadzą wszystko, żeby być na świeczniku, ale ja do nich nigdy nie należałam. Właściwie sama wychowałam czworo dzieci, spotkało mnie wiele przykrości opisywanych przez partnerkę byłego męża na łamach prasy, na naszą rodzinę nasyłano paparazzi. To wszystko miało na nas bardzo duży wpływ - powiedziała w rozmowie z “Dobrym Tygodniem”.

Justa wyznała, że rozwód z Zamachowskim był dla niej wyjątkowo bolesny, ale jak dodała musiała być silna dla czwórki dzieci. W rozmowie wspomniała także o obowiązującym Richardson zakazie wypowiadania się na jej temat i batalii z byłym mężem o alimenty. Zdradziła, że była poniekąd zmuszona, by podjąć walkę z Zamachowskim i zrobiła to dla dobra dzieci.

Pani Monika ma sądowy zakaz wypowiadania się na nasz temat, a co do innych spraw, to nie ja składałam pozwy. Została mi rzucona rękawica, a ja ją podniosłam. Gdybym nie walczyła, to być może moje dzieci, nie dość, że rodzina im się rozpadła, straciłyby też swój dom - powiedziała. Dodała, że walka o alimenty nie tylko dużo ją kosztowała, lecz również zweryfikowała wiele obecnych w jej życiu przyjaźni.

Okazuje się, że obecnie z Zamachowskim łączą ją poprawne stosunki. Obydwoje są w stanie wybrać się razem na obiad w towarzystwie dzieci.