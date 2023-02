Szymon Hołownia przez kilka sezonów był współprowadzącym format “Mam Talent”. Po 12 latach porzucił telewizyjną karierę i został politykiem.

W życiu prywatnym w jego zawodowych decyzjach wspiera go od lat ukochana żona Urszula. Para poznała się na lotnisku wojskowym w 2014 roku. To właśnie tam realizowane były zdjęcia do jednego z sezonów "Mam Talent". Urszula Brzezińska-Hołownia to zawodowy oficer Wojska Polskiego.

Sakramentalne tak para powiedziała sobie dwa lata po tym, jak się poznała. Właśnie mija 7 rocznica ich ślubu, co Hołownia postanowił odnotować w mediach społecznościowych.

Zamieścił w nich fotografię z tego wydarzenia.

7 lat. Ula w pracy, ja właśnie położyłem spać dwie małe buntowniczki i taka to w tym roku nasza rocznica... Najpiękniejsza. Bo nasza. Mania narysowała dziś tysiąc laurek, bo to "urodziny naszej rodziny", a Ela uznała chyba, że to sylwester, patrząc po tym, kiedy udało mi się ją położyć... - napisał.

Dobrze, że wczoraj mieliśmy moment dla siebie, dobry film na Netfliksie, wino, które piliśmy na weselny brunch tamtego dnia, no i czipsy... Szaleństwa młodych (to o żonie) rodziców. To jest cud, że się spotkaliśmy, że idziemy razem. Tyle żeśmy już przeszli, tyle pewnie jeszcze przed nami... Najwspanialsza przygoda życia. Bo najwspanialsza jej Współautorka. Moja Kochana. Moja Ula - czytamy.