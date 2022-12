Aktor i reżyser zmarł w poniedziałek 26 grudnia o godz. 7.30 w swoim domu w Józefowie. W jego artystycznym dorobku było wiele ról filmowych, serialowych i teatralnych.

Kochany panie Emilianie… Takiego będę pana pamiętać. Uśmiechniętego, sypiącego kawałami jak z rękawa, szarmanckiego, z otwartym umysłem i sercem. Uwielbiałam każde nasze spotkanie na planie, gdzie wymienialiśmy się żartami, rozmawialiśmy o życiu, teatrze. Wiele Panu zawdzięczam - napisała Katarzyna Cichopek, która spotykała się z aktorem na planie serialu "M jak miłość".

Celebrytka opisała swoje ostatnie spotkanie z Kamińskim i wyraziła radość z tego, że mogła spędzić z nim wówczas czas.

Nie spodziewałam się, że nasze październikowe spotkanie na planie będzie naszym ostatnim. Cieszę się, że wtedy zaśpiewał pan dla nas. I będę pana pamiętać z gitarą w ręce. erce mi dziś pękło. (...) Mistrzu, odpocznij teraz… - dodała.

Emiliana Kamińskiego pożegnała również Teresa Lipowska.

Był tak silny. Był cudownym człowiekiem, pasjonatem rzadko spotykanym w naszych czasach. Ja nie mówię tylko o teatrze, który wyciągnął z gruzów i doprowadził do świetności. […] Zawsze na planie uśmiechnięty, zawsze przygotowany. Ja go bardzo, bardzo lubiłam. Dla Justyny to będzie jakaś koszmarna sprawa, jakiś szok. Ja nie wiem, jak będę z nią rozmawiać. Nie mogę przyjąć do siebie tej wiadomości, że go nie ma – mówiła w rozmowie ze stacją TVP Info.

Joanna Opozda napisała, że Kamiński był "pełnym werwy i zapału artystą".

Dotarła do mnie bardzo przykra informacja. Pan Emilian Kamiński, wspaniały aktor, ale przede wszystkim cudowny człowiek, zmarł dzisiaj rano. Ciężko mi uwierzyć, że odszedł tak energiczny, pełen werwy i zapału artysta, który swoją siłą mógłby obdzielić młodych - czytamy w jej wpisie.

Pan Emilian był osobą niezwykłą. Miałam okazję spędzić z nim trochę czasu i muszę powiedzieć, że rzadko spotyka się tak dobrych ludzi, zwłaszcza w tym środowisku. Pomijam już, że był świetnym aktorem i reżyserem. Był przede wszystkim człowiekiem o szlachetnym sercu. Co roku organizował Boże Narodzenie czy Wielkanoc dla bezdomnych w swoim Teatrze. Zawsze był dla innych. Pełen współczucia i zrozumienia - napisała.

Codziennie słucham go z Vincentem, odtwarzając piosenki z "Króla Lwa". Ogromna strata... Kondolencje dla rodziny. Panie Emilianie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się pośmiejemy (ze mnie oczywiście, jak na tym zdjęciu). Do zobaczenia - dodała.

Odszedł Emilian… Brakuje słów, brakuje tchu… Wiele pięknych, wspólnych chwil, pracy, wzruszeń, śmiechu. Dziękuję za każdą z nich. I za wszystko, czego mogłem się od Ciebie nauczyć. Śpij spokojnie - napisał Olaf Lubaszenko.

Aktora pożegnała także Anna Mucha, która grała jego serialową córkę w produkcji "M jak miłość". Opublikowała wspólne zdjęcie z Emilianem i napisała, że "wszystkich nas osierocił".

Umarł jeden z najżyczliwszych ludzi, jakich znałem. Żegnaj Emilian - dodał Cezary Żak.

Wielki smutek. Emilianie, dziękuję za wszystko. Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i Teatru Kamienica - pisała Katarzyna Pakosińska.