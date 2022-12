Margaret wzbudza zainteresowanie swoich fanów i internautów nie tylko tym, co robi zawodowo, ale również tym, jak zmienił się jej wygląd.

Piosenkarka szokuje strojami i fryzurami. Przykładem niech będzie zmiana kolorów włosów. Margaret z blondynki stała się ognistym rudzielcem.

Kilka miesięcy temu fanów zadziwiła figura artystki. Pod jednym z nagrań z udziałem Margaret pojawiły się komentarze, w których fani byli zmartwieni tym, jak szczupła jest ich ulubienica.

Wokalistka w programie "Onet Rano" powiedziała, że dba o swoje zdrowie i nic złego się nie dzieje.

Właśnie w ramach tego, że się badam, schudłam. Zaczęłam się odpowiednio odżywiać i ogarnęłam pewne hormonalne sytuacje, które się wyrównały. This is me. Sorry, guys - powiedziała Beacie Tadli.

Teraz Margaret opublikowała nagranie, na których jest wraz ze swoim mężem KaCeZetem.

Moi drodzy, życzę wam uśmiechu, pięknej pogody i super męża - zwróciła się do fanów Margaret.

Na Instagramie znalazło się także zdjęcie, pod którym Margaret zamieściła wpis.

Pakuje słońce w bagaż podręczny. W Polsce -10, trochę niezręcznie - napisała.

Jeden z internautów postanowił zapytać o jej figurę.

Piszą, że fajnie wyglądasz, a czy przypadkiem nie jest to już anoreksja? - napisał.

Margaret nie pozostawiła jego komentarza bez odpowiedzi.

Nie jest - skwitowała.

Ale ty mega teraz wyglądasz; Boże, jak pięknie wyglądasz; Pięknie wyglądasz, wspaniałego odpoczynku; Jaka piękna, omg; Rewelacyjnie - pisali inni internauci.