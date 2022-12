Halina Mlynkova wrzuciła do sieci wideo, na którym pokazała się w czarnej błyszczącej marynarce.

Piosenkarka pokazała na nagraniu, jak robi szpagat a w opisie zamieszczonego postu porównała się do Victorii Beckham.

Być jak Victoria Beckham – napisała.

W tle słychać jeden z hitów grupy Spice Girls, w którym Victoria była jedną z piosenkarek. Halinka wybrała hit "Wannabe".

Fani nie kryli zachwytu kreacją Halinki.

Woooaw jest kondycja i uroda jak Viktoria; Victoria nie ma podjazdu;Victorii to trochę do Ciebie brakuje. Piękna i młoda jesteś. Jak zawsze. Pozdrawiam serdecznie – to tylko niektóre ich wpisy - pisali internauci.