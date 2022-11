Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2022 odbędzie się za dwa tygodnie. Polskę reprezentować będzie Laura Bączkiewicz.

10-letnia wokalistka wygrała eliminacje do konkursu głosami jurorów i telewidzów.

Laura pokonała w finałowym odcinku "Szansy na sukces" 14-letnią Natalię Smaś, która wykonała piosenkę "Rain on me" Ariany Grande i Lady Gagi, 12-letnią Ida Wargskog z piosenką "Arcade" Duncana Laurence'a oraz 13-letniego Aleksandra Maląga, który wykonał utwór Sary James z finału Eurowizji Junior 2021 "Somebody".

Zwyciężczyni zaśpiewała piosenkę "Hold my hand" Lady Gagi.

Na konkursowej scenie w Armenii wystąpi 16 małych artystów. Laura zaprezentuje piosenkę "To The Moon".

Konkurs rozpocznie się 11 grudnia o godz. 16:00, a transmitować go będą TVP1, TVP Polonia i TVP ABC.

Eurowizję Junior 2022 będzie można także oglądać na platformie streamingowej TVP VOD. Dodatkowo również na oficjalnym kanale Junior Eurovision Song Contest na YouTube.