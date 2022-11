Agata Wątróbska jest o 18 lat młodsza od Janusza Chabiora. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2020 roku.

Dla aktorki ślub kościelny z racji tego, że jest osobą wierzącą był bardzo ważny. Chabior uszanował to i zgodził się na taką ceremonię.

Mężczyzna w obrączce jest sexy. To symbol, który wiąże się z tym, że muszę być odpowiedzialny za moją rodzinę. Taki mój totem. Amulet - stwierdził w rozmowie z magazynem "Viva!".

Jestem osobą wierzącą. Bez względu na to, jak bardzo nasz obecny rząd i niektórzy kościelni hierarchowie starają się zbrzydzić nam religię, dla mnie wiara pozostała ważna. Chciałam mieć ślub kościelny - powiedziała Agata.

Ślub odbył się w kościele na warszawskich Bielanach. Udzielił go ksiądz Wojtek Drozdowicz.

Jestem osobą niewierzącą, ale dla mnie również było to magiczne przeżycie, bo wyjątkowy był człowiek, który udzielał nam ślubu. Człowiek to słowo klucz. Wojciech Drozdowicz, proboszcz parafii na Bielanach. Wchodząc w przestrzeń jego kościoła, słuchając, co mówi i jak mówi, czułem, że on nie jest urzędnikiem, tylko bardzo bliską mi osobą. Była w tym miłość rodzica. Ksiądz Wojciech ma piękny umysł. Jest wrażliwy na dobro, na drugiego człowieka - stwierdził Janusz.

Po prostu czuliśmy, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Czasami księża traktują dorosłych jak dzieci. On nas potraktował poważnie. Szybko nawiązała się między nami nić porozumienia, nie oceniał nas, rozmawialiśmy jak równi z równym, szczerze, bez moralizującego kościelnego tonu - dodała Wątróbska.