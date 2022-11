Już cztery lata temu Ewa Szabatin powiedziała, że "nie czuje powołania do macierzyństwa, ale co ma być to będzie".

Okazuje się, że Ewa i Ruben nadal nie zmienili swojej decyzji w tej sprawie.

W serii Q&A na Instagramie była tancerka wyznała, że nie zamierza zostawać matką. Powiedziała, że jej oraz małżonkowi w zupełności wystarcza opieka nad czworonogiem - suczką Ginger.

Mi to wisi, czy ktoś pyta, czy nie. Bo ja po prostu nie chcę mieć dzieci - ani ja, ani mój mąż nie poczuliśmy potrzeby posiadania dzieci. Na pytanie: dlaczego? Dlatego, że nie. Nie ma żadnego konkretnego powodu. Jesteśmy pełni i szczęśliwi bez dzieci. Poza tym mamy dziecko - włochate - stwierdziła.

Swoim obserwatorom zwróciła uwagę, że takie pytania mogą być bardzo niekomfortowe i nie na miejscu.

To pytanie też często dostaje. Generalnie jestem zdania, że nie powinno się nikogo pytać o to, bo nie wiesz, czy ktoś nie chce, czy nie może mieć dzieci. Takim pytaniem możesz komuś sprawić ogromną przykrość - dodała.