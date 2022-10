Dominika Wysocka, zwyciężczyni X edycji Top Model, pochodzi z Koszalina, ale od czasu pójścia na studia mieszka wraz z partnerem w Warszawie. Uczestnicząc w programie, Dominika studiowała równocześnie na kierunku Inżynieria Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a nawet zdobyła stypendium.

Wygrana w show bardzo zmieniła jej życie. Niedawno w DDTVN dziewczyna opowiedziała, że wciąż czuje się jak w cudownej bańce i ma nadzieję, że ta bańka nie pęknie. Modelka spełnia swoje marzenia. Utrzymuje się, robiąc to, co lubi najbardziej, czyli pozując do zdjęć Ma liczne i wierne grono obserwatorów na Instagramie. Stała się rozpoznawalna.

Praca przed obiektywem to jej codzienność, ale niecodziennie powstają takie zdjęcia jak to, które zamieściła w Sieci ostatnio: nagie, zrobione w szczerym polu. Dominika ma na sobie tylko kowbojki i koc narzucony na plecy. To ujęcie zachwyciło jej fanów. W komentarzach wyrazili ogrom komplementów.

Wam też się podoba?