Agnieszka Żulewska w serialu "Wielka woda" wciela się w postać Jaśminy.

Aktorka bardzo broni swojej prywatności. W rozmowie z Magdą Mołek na temat serialu "Wielka woda" wyznała, że podczas kręcenia zdjęć była w ciąży, ale nie stanowiło to dla niej problemu, by skupić się na pracy.

Żulewska pochodzi z opolskiego Ozimka. W 2010 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

Na szklanym ekranie można było zobaczyć ją w roli dziewczyny Kuby Wesołowskiego w serialu "Na Wspólnej".

W roku 2013 otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Sztokholmie (Sveriges Kortfilmfestival) za rolę w produkcji "Pocałunek". Zagrała tam dwudziestoletnią Emilię, która budzi się w mieszkaniu obcej kobiety. Rok później, dzięki występowi w produkcji "Lena i ja" została wyróżniona Nagrodą za odkrycie aktorskie na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i film". W 2016 roku została laureatką Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za rok 2015.

Zagrała w filmie Leny Zylbert "Chemia". Wcieliła się w nim w postać Magdaleny Prokopowicz, założycielki Fundacji Rak’n’Roll. Kobieta zachorowała na raka w wieku 27 lat. Decyzję o stworzeniu Fundacji Rak’n’Roll w 2009 roku podjęła, gdy po przebyciu chemioterapii w czasie ciąży, urodziła synka Leosia. Przegrała jednak walkę z chorobą. Zmarła w czerwcu 2012 roku.

Z kolei w serialu "Rojst" zagrała prostytutkę Nadię.

Chyba już wszyscy zdążyliśmy nauczyć się, na jakich zasadach to działa. Nie należy przejmować się - często anonimowym - kimś, kto ma w sobie energię do tego, żeby wylewać na kogoś wiadra pomyj. Jest to niepotrzebna strata naszej energii - mówiła, gdy jej postać zaczęła być krytykowana przez widzów.

Żulewska to również aktorka Teatru Rozmaitości w Warszawie. Kilka razy wystąpiła w teledyskach m.in. Jamali oraz Krzysztofa Zalewskiego.

Aga jest teraz w bardzo dobrym momencie: szczęśliwa mama, ale i w świetnej formie zawodowej. (...) W Warszawie mieszkamy bardzo blisko siebie i często się widujemy, ale ostatnio zbliżyło nas macierzyństwo, ja mam sześcioletniego synka. Aga świetnie odnajduje się w nowej roli, jest czułą i uważną mamą Gucia. Z przyjemnością patrzę, jak się rozwija ich relacja, a często ten pierwszy okres macierzyństwa bywa trudny. Przed porodem dałam jej list, co się zmieni, na jakie momenty powinna uważać. Przypięła go do lodówki. Ale ona ma ogromną intuicję i jej słucha - tak o jej macierzyństwie opowiedziała w "Twoim Stylu" jej przyjaciółka Marta Ojrzyńska.