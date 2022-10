W programie "To tylko kilka dni" znane osoby opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

W drugim sezonie produkcji TTV udział biorą m.in. Cleo, Joanna Liszowska, Akop Szostak, Rinke Rooyens oraz Andrzej Piaseczny.

Piosenkarz opiekuje się w programie 28-letnim Krzysztofem chorującym na nowotwór kości. Chorobę udało się pokonać, ale mężczyzna musiał zrezygnować ze sportu i większość czasu spędza w domu.

Piasek razem z Krzysztofem poszedł do fryzjera, na imprezę i na basen. Panowie nie szczędzili sobie także szczerych rozmów.

W pewnym momencie poruszony został temat przedwcześnie zmarłego ojca Andrzeja.

Mój to zmarł wiele lat temu na raka. Trafiłeś w mój czuły punkt - powiedział i z trudem powstrzymał łzy.

Pamiętam, że jako dziecko czułem miłość ojca, on był i było fajnie. Gdy byłem nastolatkiem, wydawało mi się, że go nie potrzebuję. Mógłbym powiedzieć, że jeśli mi brakuje ojca, to właśnie teraz. Jak jesteś dzieciakiem, to jesteś głupi i to jest wpisane. Nie mówię o mądrości książkowo-naukowej, a życiowej, którą trzeba zdobyć. Nigdy nie miałem szansy w dorosłym życiu poczuć miłości ojca. Nie umiem rozmawiać na takie tematy - wyznał.