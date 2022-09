Joanna Krupa jest mamą 3-letniej Ashy. Okazuje się, że modelka marzy o jeszcze jednym dziecku.

Reklama

Krupa w ostatnim z wywiadów powiedziała, jak widzi przyszłość swojej córki.

Ja nie miałabym nic przeciwko, żeby Asha została gwiazdą. Douglas przeciwnie. Całe szczęście, jak będzie duża, będzie mogła sama o sobie decydować. On się modli, żeby ona nie chciała - powiedziała.

Dodała, że nie konsultowała z mężem pojawienia się dziewczynki na konferencji "Top Model".

Reklama

Przyznaję, bałam się jego reakcji, bo nic mu nie mówiłam, a cała sytuacja wyszła spontanicznie. Asha była ze mną, ale myślałam, że będzie się wstydzić, schowa się albo ucieknie. A ona? Weszła pewnie na czerwony dywan, pomachała i... zapozowała - powiedziała.

Okazuje się, że Joanna i Douglas chcieliby jeszcze raz zostać rodzicami.

Bardzo byśmy chcieli, żeby Asha miała brata albo siostrę, zresztą ona sama często o to pyta. Marzę, żeby po raz drugi zostać mamą, ale też wiem, że mam już swoje lata i ciąża niesie pewne ryzyko. Daliśmy sobie z mężem pół roku na podjęcie tej decyzji, ale nie wykluczam adopcji. Długo rozmawialiśmy na ten temat i doszliśmy do wniosku, że jest na świecie tyle dzieci, które potrzebują miłości, a my jesteśmy w stanie im tę miłość dać - wyznała.

Zapytana, jakiej płci dziecko chciałaby zaadoptować, powiedziała, że nie ma to dla niej znaczenia.