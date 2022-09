W najnowszym wywiadzie Małgorzata Kożuchowska wyznała, że nie czuje się spełniona, jako mama.

Choć jest mamą Jasia, chciałaby mieć drugie dziecko.

Chciałabym mieć drugie dziecko. Wiesz, to jest takie niespełnienie. Chciałabym, ale cieszę się, że jest Jasiu. Jestem przeszczęśliwa i jakby być może dlatego, że wiem, że to było takie trudne, to tak bardzo to też doceniam - powiedziała w rozmowie z Magdą Mołek w jej programie "W moim stylu".

Wyznała, że gdyby mogła cofnąć czas, to zdecydowałaby się na to, by zostać mamą wcześniej.

Gdybym właśnie, nie wiem, mogła decydować wcześniej, czy tam wrócić wstecz, to bym się tym wcześniej zajęła - dodała.

Jan przyszedł na świat w 2014 roku.

Ocknęłam się w ostatniej chwili i zawalczyłam o dziecko. Byłam o krok od tego, żeby przegapić szansę na macierzyństwo. Tuż po porodzie położono Jasia na mojej piersi. Spojrzeliśmy sobie w oczy i zrozumiałam, że stał się cud, jestem jego częścią - mówiła w jednym z wcześniejszych wywiadów dla "Twojego Stylu".