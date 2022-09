Po śmierci królowej Elżbiety II Meghan Markle i książę Harry wraz z księciem Williamem i księżną Kate pojawili się wśród tłumu Brytyjczyków, którzy przyszli, by oddać hołd ich zmarłej babci.

Widać było, że Meghan Markle nie czuje się zbyt dobrze w tej sytuacji. Wsparcia udzieliła jej przypadkowa osoba.

Na zdjęciach zrobionych przez fotoreporterów widać, jak przytula ją młoda dziewczyna. Obydwie przez chwilę rozmawiają.

Po spotkaniu dziewczyna zdradziła reporterom, o czym rozmawiała z księżną.

Czekaliśmy, aż przyjdzie, a kiedy się pojawiła obok mnie, zapytała, jak mam na imię, jak minął mi dzień i jak długo tu stałam. Zapytałam, czy mogłabym ją przytulić i się zgodziła. To był niesamowity moment, do teraz się trzęsę. Nie mogę wytłumaczyć, jakie to było uczucie. Było to po prostu miłe - mówiła.

Dlaczego zdecydowała się na taki gest?

Po prostu chciałam ją przytulić. Podziwiam ją w pewien sposób i uważam, że to była właściwa rzecz. Chciałam jej tylko pokazać, że jest tu mile widziana. Chciałam ją przytulić po tym wszystkim, co się stało, naprawdę - powiedziała.

Okazuje się, że dziewczyna to 14-letnia Polka, której rodzina 17 lat temu wyemigrowała do Wielkiej Brytanii.