Daria Zawiałow przez kilka lat związana była z Tomaszem Kaczmarkiem.

Wyszła za niego w 2016 roku. Byli nie tylko parą, ale wspólnie pracowali. Mężczyzna zrezygnował z występów w zespole Cała Góra Barwinków na rzecz grania z żoną.

Półtora roku temu para rozstała się.

Okazuje się, że Daria nie jest już singielką. Na Instagramie opublikowała właśnie zdjęcie z nowym partnerem. Obydwoje toną na nim w romantycznym pocałunku.

Wiesz, że to nie to samo, co było - pisze po angielsku pod zdjęciem.

Jej nowym partnerem jest Rubens - Piotr Rubik.

To gitarzysta, który współpracował zarówno przy płytach Darii, jak też Mroza, Wojtka Mazolewskiego, czy Johna Portera. Był związany z zespołem LemON oraz wchodził w skład Orkiestry Męskiego Grania w 2020 i 2021 roku. Prywatnie ma dwóch synów.