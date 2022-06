Katarzyna Cichopek zachwyciła na ostatnim 59. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu nie tylko kreacjami, ale też nienaganną sylwetką.

W rozmowie z party.pl powiedziała, jak dba o swoją figurę i zdrowie. Okazuje się, że ze względu na macierzyństwo zrezygnowała z regularnych treningów, ale od pewnego czasu stara się to zmienić.

To jest długi proces, który trwa już od 1,5 roku co najmniej, a już za chwilę będą dwa lata - powiedziała w rozmowie z portalem.

Powróciłam do treningów, bo całe życie byłam wysportowana i trenowałam, później miałam takie różne przerwy związane z macierzyństwem: ciążami, karmieniem, zmęczeniem - mówi.

Teraz powróciłam do treningów i staram się dbać o nie i o dietę. Dieta to jest w ogóle podstawa wszystkiego. I woda. (...) Nie należę do osób, które się katują. Absolutnie, nie dam się zagłodzić - wyjaśnia.