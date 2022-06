Na Instagramie Jana Klimenta opublikowane zostało zdjęcie, na którym tancerz przytula Lenkę i trzyma zdjęcie USG.

Tak oto para ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

W opisie Kliment zdradził, że przez lata słyszeli pytania o powiększenie rodziny.

Czekaliśmy na ten moment tak długo, wytrzymaliśmy wszystkie pytania typu: "A kiedy dziecko?", "Czy wy nie chcecie dzieci?", "Dlaczego jeszcze nie macie dzieci, jak jesteście tak długo razem?", "Wy tylko o karierze myślicie i o dzieciach nie", "Macie w ogóle plany jak powiększyć rodzinę?". I tak dalej i dalej… przez kilka lat - napisał tancerz na Instagramie.

Nie zawsze da się wszystko zaplanować i nie zawsze jest wszystko ot, tak. Udało się i w tym roku zostaniemy rodzicami! Jesteśmy przeszczęśliwi dla nas to cudowny czas, NASZ CZAS - dodał.

Podobny wpis zamieściła Lenka.

Czuję się taka szczęśliwa i spełniona, chociaż nie do końca wiem, co nas czeka. Ale cieszę się na to! Przed nami nowy etap i nowe życie - napisała.