"Polityka" przyjrzała się przeszłości Łukasza Schreibera. Okazuje się, że polityk PiS zanim poślubił swoją obecną żonę, był już żonaty.

Z poprzedniego związku ma dziecko.

Był to związek niesakramentalny - pisze tygodnik.

Marianna i Łukasz Schreiber wzięli ślub cywilny w 2015 r., a dwa lata później kościelny. W międzyczasie na świecie pojawiła się ich córka Patrycja.

Obecna żona Schreibera postanowiła skomentować te doniesienia.

Mogę powiedzieć, że jeśli coś się wie od początku, to nie stanowi to problemu i nie ma wpływu na przyszłość, bo się o tym wie. Kocha się nie za coś, a pomimo wszystko i ja swego męża kocham niezależnie od tego, co było kiedyś. Liczy się człowiek, a nie jego przeszłość. Mój mąż jest dobrym ojcem i mężem, a to dla mnie najważniejsze - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".