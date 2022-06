Maja Hyży celebrowała niedawno komunię synów. Na uroczystości obecni byli paparazzi.

Przy okazji czwartkowej konferencji Festiwalu w Opolu 32-latka piosenkarka w rozmowie z JastrzabPost.pl stwierdziła, że synowie byli zachwyceni obecnością fotoreporterów. Przy okazji skomentowała rzekome niezadowolenie Agnieszki Hyży, która jest żoną jej byłego męża Grzegorza Hyżego.

W nastroju była... no może była nie w sosie. Byli fotografowie, którzy mają swoją pracę. Ja nie ukrywałam, że to był dla mnie ważny dzień. Pojawili się i wszystkim się to spodobało. Ja im bardzo dziękuję, bo mam przecudowną pamiątkę. Chłopaki też mieli dużo radości ze zdjęć. W różnych pozycjach i z minami. Na wesoło i z dystansem. Nie udało się nikomu zepsuć tego ważnego dnia - dodała na koniec z przekąsem.