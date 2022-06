O Filipie Chajzerze zrobiło się głośno, gdy portal Pudelek opublikował jego zdjęcia z tajemniczą kobietą.

Po publikacji zarówno prezenter, jak i jego partnerka Małgorzata Walczak wydali oświadczenia, w których poinformowali i rozstaniu.

Jak podawał Pudelek ojciec Filipa, czyli Zygmunt Chajzer nie jest zadowolony z zachowania syna.

Zygmunt wie, że Filip ma wiele do stracenia. Obawia się, że jeśli rodzina syna się rozpadnie, ten wróci do punktu wyjścia i znów dopadną go demony przeszłości. Poza tym jest zwyczajnie rozczarowany zachowaniem syna. Zawsze był wyznawcą starej szkoły dziennikarskiej i uważa, że jest to zawód zaufania społecznego. Nie ma w nim miejsca na żadne skandale - mówi informator portalu.

Plejada postanowiła zapytać o to wprost.

Nikomu nie udzielałem żadnych informacji i nie wypowiadam się absolutnie w tej sprawie. Z mojej strony pełne embargo - powiedział.

Nie wiem, o co chodzi [ws. słów informatora – przyp. red.], dlatego przepraszam i nie komentuję - powiedział.