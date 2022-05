Katarzyna Nosowska jest matką Mikołaja Krajewskiego.

Mężczyzna właśnie skończył 26 lat i jak wyznała w jednym z wywiadów Nosowska buduje własną rodzinę z ukochaną Marianną.

Z okazji jego urodzin piosenkarka opublikowała wyjątkowe życzenia. Zamieściła wspólne zdjęcie z synem a w opisie wspomniała o tym momencie, gdy przyszedł na świat.

22.05.1996 - opuścił kawalerkę pod sercem, mój syn Mikołaj. Rodziłam w mieszkaniu nad komisariatem. Tego dnia Legia przegrała z Widzewem. Jeannette Kalyta, cudowna położna, powiedziała, że będzie bolało, ale to nie o mnie chodzi, to ten mały chłopiec przychodzi na świat, to jego moment. Byłam cicha i tak bardzo się starałam, by jemu było jak najlżej. Dziś kończy 26 lat. Jestem tak wdzięczna, że jest. Mikołaju, synu, nauczycielu, doradco - bądź szczęśliwy - napisała.

Urodzinowy post zamieścił również Mikołaj. Zamieścił zdjęcia wykonane z mamą dwa tygodnie po porodzie. Wkrótce te same fotografie pojawiły się również na koncie Kasi, która podzieliła się też kolejną refleksją.

O rety! Takie coś mi przysłał Jacek Poremba, wspaniały artysta, który dwa tygodnie po porodzie zrobił nam te zdjęcia! Takie maleństwo i zapach tej niemowlęcej główki... Boże, dziś jestem tak przejęta, wzruszona... Co się ze mną dzieje na stare lata? - napisała.