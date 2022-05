Fotoreporterzy "Super Expressu" uwiecznili na zdjęciach Cezarego Żaka, który rozpalał na swojej działce ognisko i wrzucał do niego plastiki, styropian oraz folię.

Reklama

Jego zachowanie miało mocno uprzykrzyć wypoczynek sąsiadom Żaków, co sami potwierdzili w rozmowie z dziennikarzami tabloidu.

Wrzucał do ognia styropian, plastiki, folie i wiele innych odpadków, które powinien posegregowane oddać do utylizacji. Dym i smród były nie do wytrzymania. Żak palił śmieci przez około godzinę – mówił jeden z nich.

Teraz sam Żak zabrał głos w sprawie. Odwołał się w swoim tłumaczeniu do Biblii.

Reklama

Który z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem - napisał.

W sieci zamieścił swoje zdjęcie z komentarzem.

A WSZYSTKICH TYCH Z PAŃSTWA, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ OBURZENI I ZNIESMACZENI MOIM KARYGODNYM ZACHOWANIEM, BARDZO PRZEPRASZAM - brzmiał wpis aktora.