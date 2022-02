Mata został dwa tygodnie temu zatrzymany za posiadanie 1,5 grama marihuany.

Grozi mu za to do trzech lat więzienia. Odbierając nagrodę odniósł się do zatrzymania.

Wiele osób uważa, że to była akcja promocyjna, a ja chciałem powiedzieć, że to nie była akcja promocyjna. Po prostu byłem w pracy, ciężki dzień, skończyłem pracę, chcieliśmy pojechać z kolegą pograć w piłkę i trochę się wyluzować. Złapali nas panowie policjanci - powiedział.

Ta płyta podoba się całej Polsce, a ja chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć. Ja uważam, że... marihuana - cała Polska jest w niej zakochana i chciałem ogłosić wszem i wobec, że ja w związku z tą sytuacją i z tym, co zrobiły media, chcę nagłośnić temat marihuany w Polsce i rozpocząć walkę o depenalizację tego narkotyku - dodał.

Poprosił też, by jego fani przyłączyli się do walki o depenalizację marihuany w Polsce.

Do jego apelu podczas gali przyłączył się także Artur Rojek oraz Daria Zawiałow i Vito Bambino.