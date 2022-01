O tym, że chłopiec walczy z chorobą jako pierwsza poinformowała Magdalena Stępień.

We wpisie na Instagramie wyznała, że jej 1,5-roczny syn zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. U chłopca wykryto rzadki nowotwór wątroby i konieczna będzie chemioterapia.

Kochani… Znikając z mediów społecznościowych, pragnęłam tylko spokoju dla siebie i dla mojego Synka. Niestety nie było mi to dane. Życie bywa przewrotne i na pewno Wiele i Wielu z Was tego doświadczyło. W tym również i ja. Jednak to, z czym przyszło mi się zmierzyć, to walka o życie mojego kochanego Synka - napisała.

Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie, byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie. Wiedziałam, że od tej pory będziemy mieli siebie i miłość, której nie da opisać się słowami. Jest dla mnie wszystkim. Nikt i nic nie jest ważniejsze od Niego. Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór – bardzo rzadko występujący guz wątroby - dodała.

Rozpoczynamy walkę, której areną jest szpital. Walkę o ŻYCIE. Oliwierek niebawem przejdzie chemioterapię, a później, jeśli będzie taka możliwość, będzie leczony chirurgicznie - napisała.

Bardzo wierzę w to, że mój mały Wojownik będzie zdrowy, że będziemy cieszyć się życiem. Jedyne, o co chcę Was poprosić, to modlitwa w intencji zdrowia mojego Kochanego Olisia. Płynie od Was taka dobra energia, że jeśli wszyscy połączymy się w modlitwie, to na pewno stanie się cud - zakończyła wpis.

Poprosiła obserwatorów o modlitwę w intencji jej chorego synka. Głos w sprawie zabrał też Jakub Rzeźniczak.

Opublikował na swoim profilu zdjęcie, na którym trzyma małego Oliwiera na rękach. Pod postem wyraził głęboką nadzieję, że dramatyczna historia będzie miała szczęśliwe zakończenie i poprosił fanów o wsparcie.

Pokonamy tę straszną chorobę razem. Przesyłajcie dużo dobrej energii - napisał Jakub.

Magda i Jakub rozstali się, gdy modelka była w zaawansowanej ciąży. Kiedy w sieci pojawiły się informacje o zaręczynach piłkarza z nową dziewczyną, Pauliną Nowicką, Magdalena Stępień postanowiła zniknąć z mediów społecznościowych.