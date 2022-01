Kibice sugerują na Twitterze, że niezadowalająca forma Stocha jest wynikiem podejścia sportowca, który miał rzekomo spocząć na laurach.

le razy można powtórzyć, że trzeba cierpliwości, że zaraz to zaskoczy? Ile razy można odrzucać każdą propozycję zmiany? Kamil Stoch jest zbyt wielkim mistrzem, żeby zajmować miejsca 40-60. Tu naprawdę trzeba działać, szukać, próbować, a nie czekać! - napisał jeden z nich.

Na odpowiedź Ewy Bilan-Stoch nie trzeba było długo czekać.

Naprawdę Pan myśli, że taki "zbyt wielki mistrz" nie działa, nie szuka, nie próbuje? Co zatem robi? Chętnie się dowiem - napisała.

Niektórzy słusznie zauważyli, że mało jest osób na świecie, które są w stanie lepiej merytorycznie ocenić poczynania skoczka od niego samego.

Chciałabym zobaczyć, jak ktoś autentycznie stoi przed Stochem i mówi mu, co on powinien zrobić. Konstruktywna krytyka tak, ale przecież to jest trzykrotny mistrz olimpijski. Jak w ogóle można wpaść na pomysł, że się lepiej zna na skokach od niego - stwierdziła jedna z internautek.

Nawet bym zrobiła pamiątkowe zdjęcie - dorzuciła od siebie Ewa Bilan-Stoch pod tym wpisem.