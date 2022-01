Gwiazdy wytatuowały sobie róże. Selena zdecydowała się na rysunek z tyłu na szyi, natomiast Cara na klatce piersiowej. Nowe wzory znajdują się pod cyframi rzymskimi, które wytatuowały sobie kiedyś artystki.

Reklama

Tatuaże zostały wykonane przez tatuażystę gwiazd Bang Banga. Selena i Cara aktualnie współpracują na planie serialu "Only Murders In The Building".