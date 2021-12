- Co zmieniło w moim życiu dziecko? Śpię mniej, a poza tym to w duszy odpalają się nowe miejsca. Nie spodziewałbym się, że mogę mieć tyle serca dla kogoś. Bycie ojcem bywa męczące, ale są takie momenty, że serce ci się roztapia, kiedy syn opowiada ci, co widział w zoo, albo że tęsknił. To jest miłe - przyznaje Krzysztof Zalewski.

- Chciałbym nauczyć go samodzielności i szacunku do ludzi - mówi muzyk. I dodaje: - Mógłbym go też nauczyć skali na pianinie, ale to może zrobić ktokolwiek. Fajnie, jakby ode mnie miał poczucie bezpieczeństwa i szacunek do innych ludzi. To jest najważniejsze.