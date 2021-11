Markowski niedawno nagrał nową piosenkę "Więcej", którą zaśpiewał razem ze swoją córką Patrycją Markowską.

Reklama

"Więcej" określany jest jako singiel międzypokoleniowy, którego inicjatorem był Łukasz Rostkowski, znany jako L.U.C. oraz jego orkiestra Rebel Babe. "Grają w niej muzycy o odmiennych wrażliwościach, wywodzący się z różnych pokoleń, różnych krajów, różn1ych kręgów kulturowych. Myślę, że to jest nam bardzo potrzebne. Ta próba znalezienia wspólnego mianownika w odmienności. Bycie razem pomimo różnic. Bo wynika z tego empatia i szacunek dla drugiego człowieka – powiedziała Patrycja Markowska w rozmowie z wp.pl.

Tatę niełatwo namówić ostatnio do jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Ale gdy jest na tak, to dla mnie sygnał, że jest do czegoś absolutnie przekonany. I to uskrzydla. Na samym początku powiedziałam Łukaszowi, że wszystko będzie zależało od treści, jaką będziemy chcieli przekazać. I muzyki. Kiedy puściłam tacie tekst, który napisali z Biszem, nie wahał się nawet chwili. To było wspaniałe - wyznała.

Przyznała jednak, że trudno namówić jej ojca do koncertowania.

Jedyne, wobec czego był sceptyczny, to wspólne koncertowanie jesienią. W obecnych czasach muzykowanie jest dla niego ogromną przyjemnością, ale już duże zaangażowanie w promocję czy trasy koncertowe wręcz niemożliwe. Mieliśmy tego przedsmak w pracy nad klipem, kiedy tata zaznaczył, że przyjedzie co najwyżej na przysłowiowy kwadrans - powiedziała.