Krzysztof Igor Krawczyk udzielił wywiadu wraz z Marianem Lichtmanem żonie Krzysztofa Rutkowskiego - Mai Plich.

W rozmowie został zapytany o obecność rodziców w swoim życiu. Matką Krawczyka juniora była Halina Żytkowiak, która zmarła w 2011 r. Piosenkarz wyjawił, że jeszcze za życia rodziców nie utrzymywał z nimi regularnego kontaktu, ale czuł ich obecność. Wszystko zmieniło się po śmierci obojga.

Zawsze miałem poczucie, że są, co by się nie działo. Nawet nie wiedziałem, co się działo z tatą i jak źle było z nim, bo - jak się okazuje - on już ok. 20 lat przed swoim odejściem miał chorobowe problemy - powiedział Krzysztof Krawczyk junior.

Wyznał też, że jego ojciec chorował nie tylko na Parkinsona, o którym w książce biograficznej poświęconej artyście mówiła żona.

Parkinson pod koniec, ale i Alzheimera. Nie pamiętał... Wydawało mi się, że on na przyjęciach rodzinnych nie rozpoznaje mnie. To już była choroba - powiedział.