Paul McCartney zdradził co robiłby w życiu, gdyby nie kariera The Beatles. Miał kwalifikacje, by być… nauczycielem angielskiego.

Nie byłbym w tym taki najgorszy - powiedział w wywiadzie. Reklama Muzyk wspominał o wpływie jaki miał na niego jego własny nauczyciel, gdy dorastał. Zaszczepiona w nim miłość do literatury i teatru dopiero potem zaprowadziła go do muzycznego świata. Niedawno muzyk znalazł strony sztuki, którą napisał wspólnie z Lennonem.