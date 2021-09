Para świętuje właśnie "papierową" rocznicę ślubu. Z tej okazji Rinke zamieścił na Instagramie bardzo romantyczny wpis.

Wonderwoman, każdego dnia marzę o tobie, moje sny o tobie mają symboliczne znaczenie. Otwierasz drzwi do równoległej rzeczywistości, w której żyję jak we śnie z szeroko otwartymi oczami.

Marzyłem o takim romantycznym życiu od momentu, gdy twoje zdjęcie zawisło na mojej ścianie! Moja urocza dziewczyna z marzeń, moja idealna kobieta, moja jedyna, moja Wonderwoman! Każdego dnia, kiedy prześlizgujemy się przez nasze drzwi, to uczucie, jakbyśmy wkraczali do nieba! To brama do naszej realistycznej miłości!

Nasza miłość jest silniejsza niż nasze podświadome wyobrażenia o idealnej miłości. Wonderwoman, jesteś sensem mojego życia, czuję się tak niesamowicie pobłogosławiony i chcę dać ci całego siebie. Dla wielu ludzi to, co odnaleźliśmy w sobie, jest surrealistyczne, ale to jest nasza rzeczywistość od momentu, gdy pojawiłaś się w moim życiu.

Zrozumiałem prawdziwe znaczenie i uczucie miłości. Wonderwoman, dziękuję ci za otwarcie tej bramy do szczęścia i spełnienia. Jesteś dla mnie wszystkim i oddaję ci całego siebie na resztę życia. Kocham cię kochać - napisał Rooyens.