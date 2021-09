Oliwia Bieniuk po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" wyznała, że największą inspiracją są dla niej rodzice.

Tata jest moją inspiracją, mama też była inspiracją. Nikt z show-biznesu - wyznała Oliwia Bieniuk.

Babcia Oliwii w rozmowie z Dorotą Wellman powiedziała z kolei, które z jej dzieci jest najbardziej podobne do Anny Przybylskiej.

Najbardziej widzę ją w Jaśku, ale muszę powiedzieć, że Oliwia teraz nagle ma jej uśmiech, ruchy... Jakby stała z Anią, to by powiedzieli, że cała Ania, a jak stoi z Jarkiem, to się mówi, że Jarek - powiedziała.